Rotary Club Tres Arroyos realizó donación a “Un Mundo Divertido con Vos”

15 octubre, 2025

Este martes, el Rotary Club Tres Arroyos celebró una emotiva cena de camaradería, donde se realizó la entrega de una donación de $3.615.997 a la ONG “Un Mundo Divertido con Vos”, resultado del éxito del almuerzo oficial en la 168° Exposición de la Sociedad Rural de Tres Arroyos.

Esta valiosa colaboración refuerza el compromiso de Rotary con su proyecto bandera de este año, “Un Mundo Divertido con Vos”, una organización cuyo objetivo es empoderar a familias, fomentar la educación y capacitación, y proporcionar un espacio de contención para los más vulnerables. Estos principios están en perfecta sintonía con los valores de Rotary, que siempre busca el servicio y el bienestar de la comunidad.

La velada estuvo colmada de gratos momentos, en la que participaron representantes de la Sociedad Rural, la franquicia Pampero de Tres Arroyos, socios y amigos del club, así como la intercambista francesa Zoé Le Menn.

Desde la ONG, se obsequiaron presentes confeccionados por sus miembros en talleres de costura, con objetos útiles como materas, porta mates y porta botines, elaborados a partir de materiales reciclados como airbags y banners. Este enfoque no sólo resalta la creatividad de los involucrados, sino también un compromiso con el medio ambiente.

El Rotary Club Tres Arroyos extiende su más sincero agradecimiento a la Sociedad Rural de Tres Arroyos por su confianza y apoyo, permitiendo la realización del almuerzo oficial y brindando un espacio destacado donde la ONG pudo darse a conocer y conseguir nuevos socios, así como también ofrecer estacionamiento durante la exposición.

Invitamos a toda la comunidad a unirse a esta noble causa. Para convertirse en socio de “Un Mundo Divertido con Vos”, pueden hacerlo por una módica suma llamando al 2983-615593. Juntos, podemos seguir construyendo un futuro mejor para quienes más lo necesitan.

