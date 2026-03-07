Rotary Club Tres Arroyos recibió a su gobernador Santiago Suescum

7 marzo, 2026 0

Rotary Club Tres Arroyos recibió en días pasados al Gobernador del Distrito 4921, Santiago Suescum, y su equipo de trabajo, que fue, a su vez, recibido por el intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate.

En su visita, vio obras que realizó Rotary Club Tres Arroyos, compartió un almuerzo de camaradería con otros clubes de la ciudad y lo recibió la CD con una cena y entrega de banderín.

“Muchas gracias, Santiago, por tu visita, muy enriquecedora para nuestro club y seguir por el camino de ayudar a los demás”, expresaron desde el Rotary.

Volver