Rotary Horizonte: Té con Bingo y Maratón, las actividades solidarias que se vienen (audio)

29 abril, 2026 32

El Rotary Club Tres Arroyos Horizonte continúa con las actividades solidarias, teniendo programadas un Té con Bingo y una Maratón para el mes de mayo.

María Luján Martínez, integrante del club, dialogó con LU 24 sobre las propuestas y la respuesta de la comunidad “Se necesita recaudar. Ya estuve vendiendo entradas. La gente apoya. Quiere pasar una tarde linda y principalmente colaborar con una institución en algo que lleva un monto importante”.

El Té con bingo busca recaudar fondos para una importante obra en el cielorraso del Jardín del Colegio Hogar San José. Será el domingo 10 de mayo, a las 15:30, con una entrada a valor de $22.000 que incluye seis jugadas de tres cartones cada una.

La obra consiste en aproximadamente 3 millones de pesos.

Por otra parte, la Rueda Corre, está programada para el domingo 17 de mayo. Con las inscripciones abiertas y los flyers en las redes, el valor de las distintas entradas es de $35.000, $30.000 y $5.000, dependiendo de la actividad a la que se inscriban. El evento es a total beneficio del Jardín de la Escuela Nº 18.

Para cerrar, María Luján Martínez agradeció a todas las instituciones que colaboran.

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