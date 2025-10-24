Rotary Libertad: Jornada de prevención y concientización sobre Poliomielitis

El 24 de octubre, se conmemora el Día Mundial conta la Polio mejor conocido como Poliomielitis. Desde el Rotary Club Tres Arroyos Libertad realizarán este sábado una actividad de concientización a partir de 9:30 hasta las 13 en Plaza San Martín.

La Secretaria de la Institución María De La Canal en diálogo con LU 24 dijo “esta propuesta es destinada para toda la comunidad, contamos con el apoyo de la Fundación de Bill Gates y Melissa Gates quienes donan lo necesario para erradicar el Polio mundial”.

“Actualmente los dos países más complicados son Afganistán y Pakistán quienes reciben la ayuda necesaria desde UNICEF y La Cruz Roja, son los encargados de llevar las vacunas para combatir la enfermedad”, resaltó.

“Pedimos que todos se han vacunados, previniendo y concientizando a las personas contra este virus que teóricamente no existía. La Poliomielitis se genera por la contaminación en el agua afectando principalmente a Bebés y Niños”, concluyó.

