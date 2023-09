Roxana Calvo lleva su experiencia al bloque vecinalista del Concejo

La docente Roxana Calvo, que integrará la lista de candidatos a concejales por el vecinalismo, habló con LU 24 luego del resultado de las PASO que la posiciona para ingresar al Concejo Deliberante en la lista que encabeza Claudia Cittadino, representando al sector Renovación, que lidera Werner Nickel.

“Fue un camino largo, yo venía expresando en distintos lugares que Tres Arroyos necesitaba una renovación; una gestión profesional vinculada a la educación y en ese devenir de mi nombre me llamaron desde el equipo de Nickel. Sentía que quería formar parte del vecinalismo y tuve contactos con algunos líderes y me pareció que ese era mi lugar y me decidí por ello, aunque tuve varias ofertas, incluso ahora en reuniones con Claudia Cittadino me dijo “me ganó Werner, te iba a llamar”.

“En 2010 vine por primera vez a Tres Arroyos y si bien conocía ciertas particularidades del distrito decidí que me quería quedar; me trajo un tresarroyense Esteban Elías – su esposo- y dijo “de acá no me muevo” por lo que no tuve mucho que pensar” relató.

“Trabajé en el ámbito político con un legislador en La Plata, luego ministro, pero desde el backstage, nunca integrando listas ni como afiliada; mi familia viene de Río Negro, y no tuvo implicancia política”, contó.

“Cuando vine las primeras veces a Tres Arroyos y mientras estudiaba mi doctorado en Lengua trabajé en la Escuela Agropecuaria y tuve algunas actividades paralelas y luego trabajé en los Institutos 33 y 167 donde me desempeño ahora formando equipos docentes”, sostuvo.

“La función legislativa que tiene el Concejo es mejorar la calidad de vida a través de los derechos de los habitantes, elaborando ordenanzas para que el Ejecutivo lo cumpla, es una función fundamental en Democracia, por lo que hay muchos aspectos a mejorar en el distrito, como seguridad, salud, entre otros, que seguramente trabajaremos”, expresó finalmente, agradeciendo a Nickel “la posibilidad de integrarse y trabajar volviendo a las bases del vecinalismo trabajando a partir de este lunes a las cinco de la tarde en la sede del Movimiento, invitando a los vecinos que se quieran acercar”.

