Roxana Calvo: “No podemos olvidar lo que el CRESTA representa para Tres Arroyos”

17 abril, 2024

Roxana Calvo, concejal del Movimiento Vecinal, comentó a LU 24 acerca de la situación que surgió durante los últimos días en el CRESTA, el cual fue intimado por la empresa española Telefónica, la cual solicita su restitución.

“Anoche pudimos conformar el Consejo de Educación Superior y pusimos sobre la mesa las preocupaciones que tenemos desde los concejales. También estuvieron alumnos, algo que fue muy valioso y directivos de instituciones. Abordamos el CRESTA entre otros asuntos y desde el Bloque Vecinalista, sostenemos que desde nuestro sector se hizo muchísimo por el CRESTA y no podemos olvidar lo que representa para Tres Arroyos”, dijo.

Y agregó: “Brindamos al Intendente Garate todo el apoyo por esta situación y se han tomado cartas en el asunto, por lo que cuenta con el apoyo de todos los bloques. Gabriela Hoffman, en su momento, informó a Francisco Genisio de la situación en el informe de gestión que esto había que resolverlo. Tenemos que llevar tranquilidad y certezas a la gente, no podemos generar sensacionalismo o temor en los estudiantes de CRESTA”.

Además, Calvo, enfatizó en que: “Tenemos que estar parados en ese lugar, y lo que ayude a la educación superior lo haremos. No hay que olvidarse que el Vecinalismo ideó un proyecto a largo plazo de un corredor científico, educativo y productivo que estamos comprometidos a que se concrete.”

Y destacó: “Hubo intentos de solución, porque inicialmente se intercambió el uso del CRESTA por el pago de tasas, y de antenas de Tres Arroyos. Eso está claro en el informe de Hoffman. Las vías legales llevan tiempo, por eso hubo una anticipación en su momento ante la situación que ya había. No podemos decir que no hubo gestión, porque en su momento si la hubo. Estamos todos dispuestos a colaborar en la situación que está sucediendo”.

