Roxana Calvo: “Nuestra propuesta está basada en modernizar el distrito”

11 julio, 2023

La precandidata a concejal en primer lugar por “Movimiento Vecinal Renovación”, Roxana Calvo, conversó esta mañana de martes con LU 24 y comentó: “cuando me convocaron, esto tuvo que ver con aceptar una oportunidad. Hace tiempo que vengo pensando que hay que mejorar ciertos aspectos de la sociedad y de Tres Arroyos en particular. Lo que me terminó de empujar fue salir de la queja para involucrarme y trabajar desde mi óptica y para mejorar así la calidad de vida de todos los tresarroyenses.”

Por otro lado, y respecto al equipo de trabajo, detalló: “somos un grupo de vecinos que queremos lo mejor para Tres Arroyos y desde cada mirada, queremos que cada uno aporte lo mejor que tiene para brindar.” Además, y en cuanto al Vecinalismo, explicó: “yo no soy de la ciudad y cuando trabaja en La Plata, siempre escuchaba que había un partido con mucha identidad. Luego, cuando vine a vivir, pude ver que lo que se comentaba era verdad.”

Ante la postura de Carlos Sánchez de no presentarse, desde “Movimiento Vecinal Renovación” y otros partidos alegan la idea de mejorar y sobre esto, Calvo subrayó: “hemos hablado con él sobre este tema y nos ratificó que deja estructura y mucho trabajo. Nuestra propuesta está basada en modernizar el distrito y lograr que las obras sean amigables para todos los ciudadanos.” Y remarcó: “también el foco obviamente está puesto en lo que es la salud, el tránsito, en insistir con la educación, la urbanización de la ciudad y que por ejemplo haya un único número para los reclamos.”

En tanto y sobre la guardia pediátrica, explicó: “hay que trabajar en equipo. Nuestro lema tiene que ver con humanizar el sistema de salud tanto para los profesionales como para los vecinos.” Finalmente, y en cuanto a la convocatoria de jóvenes, concluyó: “Los convocamos para escucharlos. Una de nuestras propuestas tiene que ver con recuperar a aquellos que siguen en la ciudad y aporten para trabajar en conjunto y atender necesidades.”

