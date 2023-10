Roxana Calvo: “Queremos continuar modernizando al distrito”

16 octubre, 2023

Roxana Calvo, docente y candidata a concejal en segundo término por el Movimiento Vecinal dijo que estamos muy contentos por el trabajo realizado, faltan pocos días para esperar los resultados.

“Hemos tenido muchísimas reuniones con vecinos en sus casas, en instituciones, hemos andado por las localidades, se muestran agradecidos por la gestión vecinal y también con reclamos sobre ciertas cuestiones que tendremos que gestionar ante los gobiernos nacional y provincial.

“Nosotros como equipo, junto a Claudia Cittadino, creemos importante el espacio para los jóvenes, para la incorporación a la vida en el distrito de Tres Arroyos, necesitamos tenerlos, y eso es uno de los grandes esfuerzos que vamos a hacer, porque los jóvenes tienen un rol fundamental en el desarrollo de las comunidades”, opinó.

“Lo que me deja la campaña es un crecimiento a nivel personal inmenso, para conocer cosas de Tres Arroyos que si no fuera por participar no hubiera conocido, entender de la mirada interdisciplinaria, trabajar en equipo, el aprendizaje, y creo que Sánchez puso de pie a Tres Arroyos, ha sido referente en establecer políticas de Estado a largo plazo”, sostuvo.

“Creo que nuestras propuestas tienen que ver con continuar modernizando el distrito”, dijo y agregó finalmente: “quiero también decirles a los votantes que cuando corten boleta corten la última parte, y agreguen esa boletita amarilla del Vecinalismo”.

