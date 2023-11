Rubén Arrupe: “cuando vi el chucho no pensé que pesaba tanto”

Finalizado el concurso de pesca que se realizó este domingo en Reta, el ganador de la variada de mar fue Rubén Arrupe. Con el triunfo, se hizo con el premio de 1.300.000 pesos y en diálogo con LU 24, dio sus sensaciones.

En tanto, Arrupe, comentó: “hasta último momento no podés cantar victoria, pero por suerte esta vez no pasó. Todos los premios que tengo son de chuchos, la corvina es algo que se me niega no sé qué es lo que tengo, porque inclusive el chucho hoy lo saqué con langostino y picó con eso.”

Y agregó: “no era grande, sino gordo, cuando lo vi no pensé que pesaba tanto, pero pesó casi 17 kilos. No me costó mucho sacarlo, vino rápido, estaba enganchado con el Tano Franamelli pero le quiero agradecer por su buena voluntad, nunca engañó ni hizo nada para que la pieza se fuera.”

Finalmente, dio unas palabras y concluyó: “uno es pescador de toda la vida y cuando puedo venir, vengo. Tengo suerte con los chuchos, pueda ser que más adelante, en algún momento, puede sacar alguna que otra corvina.”

