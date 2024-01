Rubén Carabajal: “La Patria no se vende y viva Argentina carajo” (video)

24 enero, 2024

El máximo referente local de la CGT, Rubén Carabajal, a su tiempo se dirigió a los presentes en este acto multisectorial, y dijo: “Gracias por estar acá, adhiero a todas las palabras de todos los compañeros y compañeras que hablaron, el compromiso se ve acá, y significa que todos estamos sintiendo lo mismo.

Estoy contento por la convocatoria pero triste porque no la estamos pasando bien, y la convocatoria es para que esto no ocurra más, queremos pedirle al presidente que cambie el rumbo, que se deje de joder con los tarifazos y los aprietes, nosotros los sindicalistas no somos los que molestamos, nos manifestamos en paz, nosotros somos argentinos y trabajadores y no vamos a permitir que avasallen nuestros derechos.

Para la crítica seremos pocos, pero para nosotros estamos contentos porque somos una CGT convocante, la patria no se vende y viva Argentina carajo”.



