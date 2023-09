Rubén Daray brindará una charla a beneficio de ALPI

12 septiembre, 2023

El reconocido ex piloto, productor y conductor televisivo Rubén Daray, que estará en Tres Arroyos durante este mes de septiembre. Este martes por la mañana habló con LU 24 y brindó detalles sobre la charla que estará dando próximamente en el Museo Mulazzi y que será a total beneficio de ALPI.

En este sentido, Daray explicó: “estuvimos en Tres Arroyos varias veces y en este caso, estoy haciendo un programa que se llama Noches con historia, dónde alguna manera cuento un poco mi vida, los inicios en el automovilismo, las anécdotas, las cosas divertidas que pasaron en las carreras y los inicios en la televisión, que fueron un total de 35 años. Y todas las cosas que pasaron a través del programa y también de la revista”

Y agregó: “cuando yo hago esta memoria, no lo puedo creer. Hoy no podría hacer ni el 10% de lo que hicimos con el programa de televisión. A mi me gusta el diseño de los autos y como es así hicimos un concurso. Uno de los que ganó se llama Pablo D’Agostino y hoy es el jefe de diseño de Maserati, otro es Esteban Palazo y tiene la misma función en la empresa Mc Laren.”

Cabe destacar, que la charla que brindará será próximo jueves 28 de septiembre a las 20 horas en el Mulazzi ubicado en Av. San Martín 323

