Rubén Kravetz contó como sacó “la foto del verano” en Monte Hermoso

23 enero, 2021 Leido: 643

“Eran dos arcoíris de punta a punta, yo había sacado fotos pero nunca algo así”, dijo a LU 24 el fotógrafo bahiense Rubén Kravetz, quien sacó la foto más representativa de la primera quincena de enero, en Monte Hermoso.



“Ese día fue muy lindo para sacar fotos, era tormentoso y estaba lleno de nubes. Un amigo, fotógrafo de fauna, me dijo: ‘Andá ya a la terraza y fíjate que hay un arcoíris terrible’, nunca habia visto algo así”.

“Eran dos arcoíris de punta a punta, y aparte en el medio es como blanco. Yo habia sacado un par de fotos pero no algo así” aseguró.

Kravetz contó, que a diferencia de muchos, utilizó una cámara profesional para realizar la exposición: “Hay que practicar, porque estos elementos pasan muy rápidos, la acción tiene que ser automática. Hace muchos años que me dedico a esto y tengo familia profesional. Yo trato de capturar mi historia a través de una imagen”.

“No es mi estilo de fotos pero es algo extraordinario, tengo un gran angular muy luminoso. Muchos fotógrafos, si estaban ahí, pudieron sacar algo mejor porque no es mi trabajo específico”, expresó.

En cuanto a la repercusión asegura que fue muy grande, “se compartió en Facebook y en todas las redes sociales. La expuse bien y uno contempla lo extraordinario, no podes dar en la vida lo que no tenés, si no tenés amor no lo podes dar. Todo lo que yo hago es así” mencionó.

“Muchas horas de estudio y pasión. Yo no salgo con a ver qué pasa, cuando salgo, salgo solo. Yo camino, siempre lo hago, no importa el clima. Uno tomar el control de uno. Tengo 58 años y estoy en condiciones iguales con mis hijos de 17”, concluyó.

Volver