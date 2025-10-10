Rubén Prado destacó el aporte de CELTA en su aniversario 94º

El 10 de octubre de 1931 nació el primer Consejo de Administración en CELTA, este viernes conmemoran su Aniversario 94º.

Rubén Prado Vicepresidente del Consejo de Administración de CELTA en diálogo con LU 24 dijo “tenemos una responsabilidad tan grande, gracias a nuestra labor y cambios logramos llegar a donde nos posicionan los habitantes incorporando siempre la nueva tecnología”.

“Nuestra gestión empezó en 2019, nos encontramos en un mundo digital que cambia permanentemente y debemos estar atentos para agregar y agrandar nuestro servicio”.

“Tuvimos que incorporar equipos nuevos para abastecer tanto a nuestra ciudad como la Región, también en 2020 agregamos la Red de Telecomunicaciones con Fibra Óptica, dicha propuesta cuenta con una mejora en el Servicio de Internet”.

“En 2023 decidimos comenzar a prestar el Servicio de Crematorio, restauración de la nueva troncal en Cascallares, permanentemente tenemos que estar trabajando a futuro ya que tanto la demanda como las necesidades aumentan a diario”, recordó.

Sobre el canal televisivo de CELTA, contó “somos el primer medio Cooperativo existente y actualmente continua vigente como un servicio Social siendo uno de los medios más utilizados para informarse”.

“Estamos en un proceso de cambio y mejora lo antes posible nuestros televidentes va a percibir y agradecer nuestra finalidad es que puedan servirse de nuestras noticias, la mejor manera de informar es estar al aire permanentemente, reunirnos con los Delegados del Distrito para demostrar las tareas finalizadas”, mencionó.

“El 31 de Octubre haremos la Asamblea Anual donde expondremos nuestro año financiero además presentaremos un Balance Social donde mostraremos nuestro quehacer para llegar a la Sociedad”.

“Planeamos nuevas medidas para el 2026, nos unimos con la Firma Local Misión Digital con el fin de mejorar el servicio preferentemente de Internet, en cada mejoría pensamos en nuestros usuarios”, anticipó.

“Finalmente, Prado dijo en nombre de toda la comunidad de CELTA agradecemos a LU 24 por acordarse de nuestro aniversario 94º”.

