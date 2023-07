Ruesga: “hay mucha demanda y poca oferta en el mercado inmobiliario de campos”

El empresario inmobiliario Hugo Ruesga se encuentra en la exposición de la Sociedad Rural Argentina, y comentó a LU 24 sobre las distintas actividades que se desarrollan en el predio, al cual asiste desde hace 20 años desde Puan, su lugar de origen, siendo la única inmobiliaria del país presente en la fiesta del campo.

“Hay en Palermo muchísimo público: hoy está la jura de Polled Hereford y de hembras Angus, y estamos en nuestro stand tratando la compra y venta de campos”, dijo y respecto a la situación del mercado manifestó que “los campos se venden a dólar billete y no ha tenido mayor incidencia, pero lo que ocurre es que hay más demanda que oferta por lo que desbalancea al mercado; por la idiosincrasia argentina a todos les gusta tener tierra por lo que los precios están en constante alza”, describió.

“Nos cuesta mucho conseguir campos para vender, yo creo que de lo último que se desprende la gente es de la tierra; antiguamente alguien vendía un campo para hacer o comprar departamentos y alquilar. Hoy día nadie vende un campo por venderlo, la gente lo hace por división de condominio, por lo que reitero hay poca oferta, mucha demanda y precios en alza” reiteró.

“En Palermo somos la única inmobiliaria del país que venimos, hace 20 años, y coordinamos entrevistas para poder revisar en los próximos días”, relató y explicó que “si hubiera otra apertura al mundo podríamos hacer negocios con extranjeros pero no se está dando. Hacemos operaciones en el exterior, incluso en Estados Unidos con nuestros representantes”.

La Fiesta de la Cebada Cervecera

Ruesga también preside la tradicional Fiesta de la Cebada Cervecera en Puan, y se mostró con cierta incertidumbre respecto a la contratación de artistas, “ante el flagelo de la inflación y el posible recambio de autoridades”, aunque reconoció que ya han mantenido contacto “con músicos como Abel Pintos y Los Palmeras, aunque no está nada definido”.

