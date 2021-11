Rugby: El Tarhc recibe a Lomas Atlethic de Buenos Aires

19 noviembre, 2021

Este sábado a las 11:00, el equipo de rugby M14 del Tres Arroyos Rugby y Hockey Club – Tarhc -recibirá en su cancha al club Lomas Atlethic de Bs. As.



El elenco porteño pasara la noche de hoy en nuestra ciudad en el club del Tarhc.

Luego del tercer tiempo del match del sábado, partirán ambos equipos para Claromecó donde se realizara el domingo a las 14 (zona del ex Borneo) un Seven playero entre los juveniles de ambos clubes.

