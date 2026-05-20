Rugby: “estamos cumpliendo y viviendo un sueño”, dijo Sergio Sjelborg
Este miércoles habló con LU 24, Sergio Sjelborg dirigente del TARHC, para contar cómo va la colocación de la alfombra en la cancha de Hockey sobre césped en el predio del barrio San Agustín.
Comentó que “estamos cumpliendo y viviendo un sueño, algo que arrancó hace un año hoy en día lo estamos llevando a cabo”.
Expresó que “vamos a tener nuestra cancha propia y eso hace que el club crezca porque hoy en día tenemos varias categorías que van de décima a Pre-décima hasta primera y van a poder entrenar en nuestra cancha dos veces por semana”.
Dijo que están trabajando porque lleva un proceso con los adhesivos, pero estarían muy contentos si pueden utilizar la cancha para mitad de este año para los entrenamientos.
Para finalizar dijo que se hizo una convocatoria y “vino mucha gente, jugadores de Hockey, Rugby, padres, familiares, y estuvieron trabajando todo el sábado; el domingo quedó finalizada esta etapa del desparramado de arena que es una parte importante”.
“Que quede todo en condiciones me pone contento por el respaldo de todos jugadores de Rugby, Hockey, socios y padres para poder hacer este sueño realidad”, cerró.