Rugby: Se juega este fin de semana el 26° Seven Playero de Claromecó

15 enero, 2020 Leido: 42

Marcelo Di Francesco, integrante de la Comisión Directiva del Tres Arroyos Rugby Hockey Club y parte de la organización del Seven Playero de Claromecó, brindó detalles de esta nueva edición del torneo, que se disputará el próximo fin de semana, y se mostró con mucho optimismo.



Sin lugar a dudas, el Seven Claromecó es uno de los eventos más importantes del año para la familia del TARHC, es por eso que se trabaja desde varios meses antes para que ese fin de semana sea una verdadera fiesta del deporte.

“El objetivo que tenemos en este año es seguir creciendo como institución, sumando jugadores en las diferentes disciplinas, tanto en hockey como en rugby” aseguró Di Francesco.

Y respecto del Seven Claromecó, señaló “Venimos trabajando intensamente, la apuesta en el Seven Claromecó sigue creciendo, ya que en este 2020 sumamos rugby femenino. Continuamos con veteranos que tiene una gran cantidad de equipos confirmados, además de hockey playa, que es donde yo estoy trabajando, que también tuvo muchísimas consultas, y esperamos que el torneo duplique la cantidad de equipos participantes del año pasado. Estamos trabajando en el armado del predio, con el objetivo de que quede cómodo para todos”.

El dirigente destacó la importancia que tiene el certamen playero para su club: “El Seven Claromecó es uno de los momentos más importantes para el club. Si bien originalmente no lo organizaba el TARHC, nuestro club nació como un club de rugby y la gente que lo forma es la misma que ha venido trabajando y participando en el torneo desde años, por esa importancia es que llevamos meses trabajando para lograr otro Seven exitoso”.

Por último, expresó sus deseos para 2020 y un mensaje para los suyos: “El mensaje para toda la familia del TARHC, es agradecerles por confiar en que sus hijos vengan a nuestro club, que nos acompañen durante los fines de semana, y todo el trabajo que se hace antes y durante el Seven Claromecó. Que sigamos trabajando codo a codo para que nuestro querido club siga creciendo como lo viene haciendo año a año”.

Volver