Rural Bike en Reta: Ganaron Bruno Benítez y Claudia Luna

28 septiembre, 2025

Este domingo se realizó en Balneario Reta una competencia de Rural Bike a beneficio del Jardín 919 con 150 corredores Inscriptos en la linea de largada, para recorrer el duro y muy lindo trazado.

La prueba competitiva masculina fue ganada por Bruno Benítez, de Tres Arroyos, seguido por Claudio Flores, también tresarroyense, y fue tercero Jonatan Goenaga de Pedro Luro.

En la competitiva femenina, se impuso Claudia Luna de Necochea, seguida por María Gutiérrez de Tres Arroyos, quedando tercera Elisa Casco, también de nuestra ciudad.

En adjunto, todas las clasificaciones en distintas categorías.

