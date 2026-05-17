Rural Bike: notable actuación tresarroyense en el Gran Premio Aniversario del Cyclis Club en Pringles

17 mayo, 2026 0

Coronel Pringles fue sede este domingo de la prueba de Rural Bike “23 Aniversario” organizada por el Cyclis Club.

Desde las 11:00 se disputó la Promocional, a una vuelta del circuito, en tanto a las 12:30 se largó la Competitiva, a dos vueltas.

Muy buena labor de los representantes tresarroyenses, ya que en la Competitiva General, Claudio Flores hizo podio en tercer lugar. La carrera fue ganada por el local Guillermo Erro, y segundo fue Jorge Roldán de Carlos Casares. En Damas, fue primera la casarense Nerina Beatriz Camiletti.

En la Promocional Damas, se impuso la tresarroyense María Sabrina Di Loreto. Segunda, la bahiense Flavia Brutto y cerró el podio Viviana Rojas López, de Saldungaray. En caballeros, en esa categoría, ganó el pringlense Juan Manuel Mandrini.

En adjunto, las clasificaciones completas.

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