Rural: Entrega de reconocimientos a dirigentes, profesionales y expositores

14 septiembre, 2025 0

Como cierre del Acto Oficial en la jornada de cierre de la Expo Rural, se entregaron diversos reconocimientos.

La comisión directiva de la entidad organizadora distinguió a Alfredo García, cuyos ancestros fueron fundadores de la institución, y por su permanencia en las reuniones que lo tienen como director.

También el Círculo de Veterinarios honró la trayectoria del veterinario Pablo Julián, recibiendo la misma su hija, Martina.

En lo que hace a la exposición misma, se entregaron diplomas a Mario Astiz Maquinarias Agrícolas, Aliva- Fiat, Arg- Metal- Don Agro y Centro Bulonero.

