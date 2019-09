Rural: Realizan la admisión sanitaria de los Caballos Criollos (video)

Se realizó este viernes la admisión sanitaria de Caballos Criollos que participarán desde la tarde de este viernes en de las diferentes actividades en la 164ª Exposición de la Sociedad Rural de Tres Arroyos.



Luciano y Rodrigo, los médicos veterinarios a cargo de la misma, hablaron con LU 24 al respecto y dijeron que “ controlamos que no haya ninguna alteración locomotora evidente, no somos jurados sino que controlamos la admisión sanitaria, que tengan las vacunas correspondientes, que no haya ninguna alteración y no tengan malformaciones ni nada raro; hay que tener en cuenta que el animal se puede golpear por el traslado, que tenga alguna claudicación, ya que para participar tienen que cumplir una serie de pruebas que deben realizarla en condiciones, son alrededor de 30 equinos”.