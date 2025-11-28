Rústicos, contra viento y marea en Claromecó

La costa es así, a veces te da días soñados y a veces, de los no tanto. Viento sudeste fuerte, arena volando y fuera del reparo del sol, la cosa estaba fresca. Nada comparado a lo del día anterior, donde una tormenta de importancia, rozó la zona y enojó el mar, con una marea alta, llegando casi a la carpa de ventas.

Y como si fuera poco en este mercado que aún no sabemos adonde termina- sube, se afirma, sigue subiendo- los vientres eran aún el gran interrogante, más aún cuando los propios cabañeros y criadores, tuvieron que salir a “reemplazar” los inexistentes bancos y tarjetas, y en un gran esfuerzo, dar los plazos acordes a categorías que sin ellos, es muy difícil de comprar.

Por eso el volumen –remarco el aspecto- era el gran desafío, más allá de que había de todo, vaquillonas sin servicio, recién preñadas, vaquillonas de otoño, vacas nuevas, usadas, con cría y con marcas y sin marcas de la Asociación Argentina de Angus. Con todo eso, Rústicos salió a cerrar el año y una vez más, mostró junto a la firma Mondino, la enorme capacidad de manos a la hora de las ventas.

Ola por ola, una por una

Y fueron saliendo, como olas en la orilla. Primero las vacas con Cría, la categoría que “a priori” mejor se venía pagando en el mercado, tuvo sus precios, todo dentro de la lógica del mercado de valores, pero hubo manos y precios con destacados de hasta 2.420.000$ lo que pisa en el mix de vacas y vaquillonas paridas, donde se alternaron las PC en los máximos y las MAS llegaron a 1.95000$ también más la cría a idéntico valor. Y hubo generales que hicieron ruido, con un máximo de hasta 2.350.000$ también lo que pisa, dejando claro que el mercado fue muy selectivo.

El paso a las Vaquillonas Preñadas PC fue un punto fuerte, con 3.550.000$ para un lote del Volcán y varias que “orillaron” ese valor, tanto de la misma cabaña como unas destacadas del Vendaval. Tras las más empoderadas, la tarifa rondo valores más terrenales, promediando los casi 2.5 millones de pesos. Unas vacas preñadas, subieron un poco el tono de ese promedio, para que las “MAS” mostraran otra vez, que a veces la vaca, supera a la vaquillona con topes que en las primeras, estuvieron en los 2.7 millones de pesos. Para redondear, unas Vacas generales con buenas tarifas y la tónica general de que se obligaron pocos lotes, con un mercado que siempre estuvo atento a cada jugada.

El paso a las sin servicio, mostró nuevamente que siempre es una inversión buscada en PC, en Mas y en Grales, con máximos que alcanzaron los 1.950.000$ y el promedio más alto para las MAS, arriba del 1.8 millones de pesos.

Una venta que tuvo mucha diversidad, valores, selección y volumen, con valores que siempre estuvieron a la altura de la calidad, de la trayectoria y de los plazos.

Mucho más que un amor de verano

El destacado de la jornada -la gran figura de la tarde- fue una persona que hizo mucho por Rústicos, pero muchísimo más, por la raza Angus y por toda la ganadería Argentina. Por humildad, por sacrificio, por tiempo personal puesto a disposición, por kilómetros, por carisma, por conocimiento del sector, de la ganadería y de la genética, porque jamás se negó a una nota, a una charla, a una invitación.

Hay hombres que dejan huellas y en la arena de Claromecó quedó claro que no hay marea que la borre: el Ing Alfonso Bustillo, participó en el día de hoy, en su último remate como Presidente de la Asociación Argentina de Angus y la firma Mondino, hizo todo el merecido reconocimiento a una figura que no solo será difícil de olvidar, sino que seguramente querremos recordar siempre como lo que fue, un grande.

info y fotos: Gentileza infosudoeste.com.ar – Carlos Bodanza

