Rústicos le baja el martillo a 2025 desde Claromecó

24 noviembre, 2025

Realizará este viernes su remate “Especial de fin de año” desde la playa y por la pantalla de Canal Rural. La oferta: 1.200 vientres paridos, preñados y sin servicio PC, MAS y generales

“Espero que, como dice nuestro presidente, los productores ‘la vean’, porque va a ser una de las pocas chances que quedan para adquirir un vientre. Vamos a dar flete gratis, vamos a dar plazo importante, así que es una oportunidad que no pueden dejar pasar”, avisa Sergio Amuchategui a pocos días de que Rústicos le baje el martillo a su año comercial, con el quinto y último remate de este 2025: el “Especial de fin de Año”, la venta de vientres que se llevará a cabo este viernes desde Claromecó.

La mejor difusión que podía tener este evento que se desarrollará en una carpa montada en plena playa claromequense, fue el remate “Especial Destete de Primavera”, que se concretó el último miércoles en la Sociedad Rural de Tres Arroyos y en el que una oferta compuesta por una verdadera exposición de terneros tuvo un excelente resultado.

“Las madres de esos tremendos terneros, de genética probada y medida, son las que vamos a vender este viernes. Los tuvieron en la pista y en la pantalla, ese el producto que producen los vientres de los criadores de los integrantes de Rústicos”, aseguró el consignatario, mentor del sello ganadero.

La oferta para Claromecó está compuesta por alrededor de 1.200 vientres paridos, preñados y sin servicio PC, MAS y generales. La venta estará a cargo del equipo comercial de Alfredo S. Mondino, será transmitida a partir de las 14 horas por Canal Rural para todo el país.

“Vamos a estar todos desde Claromecó, donde también vamos a hacer el Faenar TV, invernada y cría por la mañana, y por la tarde los tremendos vientres de Rústicos, con 90 y 120 días de plazo. Así que esperamos que nos acompañen”, invitó Roberto Mondino, quien como siempre estará a cargo del martillo.

“Es un remate muy importante para nosotros, porque estamos empezando a cerrar el año con una oferta de vientres muy importante en calidad y cantidad, ya sea preñados, paridos y para futuras madres, negro y colorado, con todas las firmas que forman Rústicos, más invitados”, aportó Sergio.

Especial de corazón

Y también este será un remate desde lo emocional muy especial. “Venimos con muchos golpes, con la pérdida del querido Negro Mondino, a quien se lo extraña muchísimo; y hace poco la de un compañero de trabajo de la firma, el ‘Melli’, que también era una persona muy querida por los integrantes de Rústicos porque le encantaba venir a Claromecó”, explicó Amuchategui.

A la carga emocional se le suma otro acontecimiento significativo: será el último remate al que asistirá Alfonso Bustillo en representación de la Asociación Argentina de Angus como su presidente. “Se termina la gestión de Alfonso, con la particularidad de que su presidencia la había estrenado en Claromecó, hace cuatro años. Y el fin de su segundo período coincide otra vez con el ‘Especial de Fin de Año’ de Rústicos. Así que le armaremos también una fiesta de despedida”.

Cantidad, calidad, plazo, emoción y un momento ganadero extraordinario. Todo listo entonces para un nuevo remate de Rústicos, el quinto y último de este 2025, y que tendrá mar de fondo.

