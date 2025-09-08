“Rústicos Máxima Selección Genética”: pagaron 50 millones una ternera
Más allá de los temores de rematar un lunes o el día post electoral, Máxima Selección Genética de Rústicos en Tandil , fue la consagración de un remate que tiene un día propio para hacer siempre, buenos negocios.
Resultados
Toros (109)
Salieron a la venta 109 toros Angus PP (41) y PC (68), y se pagó un mínimo de 7.000.000 y un máximo de 25.000.000, con un promedio de 13.073.170 y 6.289.705 respectivamente.
Vacas (632)
Angus PP con cría lqp( 562) mínimo 1.050.000, máximo de 1.650.000, promedio 1.499.608.
Vacas Angus general con cría lqp (70) : mínimo 1.150.000, máximo 1.200.000, promedio 1.178.571.
Vaquillonas (832)
PC con garantía otoño (103): mínimo 1.550.000, máximo, 1.700.000, promedio 1.664.660.
PP con garantía primavera (2): mínimo, 10.000.000, máximo 30.000.000, promedio 20.000.000.
PC con garantía primavera (164) mínimo 2.000.000, máximo 2.450.000, promedio 2.176.524.
PC S/S (623) mínimo 1.200.000, máximo 1.700.000, promedio 1.382.568.
Terneras (46)
Angus General (40) mínimo 1.200.000, máximo 1.200.000, promedio 1.200.000.
Angus PP (6) mínimo 5.000.000, máximo 50.000.000, promedio 19.833.333.
Total: 1679
Fuente: infosudoeste.com.ar – Carlos Bodanza