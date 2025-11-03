Ruta 3: el Gobierno lanzó una licitación para el tramo Cañuelas-Bahía Blanca

3 noviembre, 2025 252

El Gobierno Nacional anunció el lanzamiento de una licitación pública e internacional para la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones para mantenimiento y operaciones de Rutas Nacionales, entre ellas el tramo Cañuelas-Bahía Blanca.

Luis Caputo, ministro de Economía, a través de sus redes sociales, dijo que “en total, más de 1.800 kilómetros pasarán a ser gestionados por el sector privado. De esta manera, estamos reemplazando un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro”.

