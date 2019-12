Ruta 3 Sur: Cuesta recibirá a los vecinos; apedrearon a patrulleros en el barrio

1 diciembre, 2019 Leido: 301

El secretario de Seguridad Claudio Cuesta recibirá a vecinos del barrio Ruta 3 Sur que anoche se manifestaron por la problemática delictiva que padecen. Un único delincuente que asuela las viviendas de los residentes en esa zona sería el responsable de una situación que desborda a la gente, ya que no le encuentran solución a la cuestión. Pero al mismo tiempo, desde ese sector de la ciudad hay resistencia a la intervención policial en vigilancia y patrullajes, ya que hace unos 10 días y anoche mismo los móviles policiales que ingresaron al barrio sufrieron ataques a pedradas. “Ya hemos tenido conversaciones con algunos vecinos, en algún caso acompañado por el comisario Sosa, quien les explicó qué tipo de intervención podía tener la policía, y lo que entiendo llevó a la gente a este reclamo de ayer fue que aparentemente lograron ver a esta persona dentro del patio de una casa, lo que provocó esta lógica reacción. Se acercó el concejal Sebastián Suhit, quien se comunicó conmigo, que me encontraba en Claromecó, y me comprometí a reforzar la vigilancia de la zona con vigilancia policial y de la Patrulla Urbana”, describió Cuesta a LU 24.



Los patrullajes se hicieron efectivos, pero alrededor de las 0.20, dos de los tres vehículos que ingresaron al barrio con ese fin fueron atacados a piedrazos. “De hecho me comuniqué con el concejal para comentarle que los patrullajes se hacían pero eran recibidos de esta manera. Más tarde, ya sin balizas para no hacerse visibles, volvieron a recorrer”, indicó Cuesta.

Anoche, los vecinos convocaron a los medios, cansados de los robos que sufren y que los obligan a permanecer en sus viviendas para evitar el accionar del malviviente, quien ya está identificado y a criterio de los damnificados, “nadie hace nada por detenerlo”. En este sentido, el secretario de Seguridad aseguró que “lo hablamos con el intendente; mañana además de reunirme con los vecinos, intentaré dialogar con algún funcionario judicial para ver qué se puede hacer ante la reiteración de hechos por parte de una misma persona”.

Volver