Ruta 51: ¿suspendida o postergada?

24 marzo, 2023

En las últimas horas, el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires sumó un nuevo interrogante a la novela de la licitación del último tramo de la ruta provincial 51, entre el ingreso al dique Paso de las Piedras: si bien desde la dirección de Vialidad bonaerense aseguran que la compulsa tan solo fue postergada, en el Boletín figura como suspendida.

La novedad no deja de sorprender porque, después de que la semana pasada se publicara y se borrara -a las pocas horas- el anuncio de la compulsa, desde la misma dependencia provincial se había aclarado que en el transcurso de esta semana saldría nuevamente a licitación. Esa fue, de un modo u otro, la única explicación oficial a lo ocurrido.

En medio de todo eso, legisladores bonaerenses plantearon la necesidad de saber qué había ocurrido con la obra. Después de lo ocurrido con el tramo de la 51 entre El Divisorio y el sector de ingreso al dique Paso de las Piedras, que está parado desde hace casi un año después de que la empresa a cargo decidiera irse ante la falta de readecuación de los pagos, muchos temen que todos estos proyectos queden inconclusos. Particularmente, se pidió conocer “si los fondos afectados a la obra de referencia fueron readecuados y afectados a otros fines”.

La única respuesta, hasta ahora, fue el silencio. El estado que la semana pasada declaraba la obra “suspendida hasta nuevo aviso” en el listado de licitaciones de la DVP, ahora pasó al estatus de “se posterga hasta nuevo aviso”. No es una casualidad este cambio de cartel: desde el ente trataron desde un primer momento de dar a entender que lo único que había ocurrido era que la publicación oficial del llamado a licitación tan solo se había trasladado una semana.

Sin embargo, y aunque no sería de extrañar que haya ocurrido sin querer, durante toda la semana pasada -una vez que ya la obra había sido suspendida/postergada- el aviso continuó siendo publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires.

Solo se vio modificado a partir del lunes y repitiéndose estos días, donde figura el mismo aviso con la palabra “Suspensión”, en referencia a la denominada Licitación Pública 5/2023. Esta vez, el aviso señala que la obra contempla al Corredor Vial Productivo Ruta Provincial 51, y que contempla la rehabilitación de calzada, el ensanche y construcción de banquinas pavimentadas y terceras trochas.

“La licitación de referencia se suspende hasta nuevo aviso”, señala el texto. Por más consultas, aclara, comunicarse con una casilla de mail de Vialidad Provincial.

La obra había sido publicada el lunes pasado y quitada de las páginas oficiales horas después, durante el mismo día. Por un presupuesto superior a los 7,8 mil millones de pesos, contemplaba la construcción de terceras trochas en un tramo de casi 50 kilómetros entre nuestra ciudad y el ingreso del dique Paso de las Piedras, además de la ampliación de varios puentes en el Bajo San José, la modificación del ingreso a Cabildo y la puesta en funcionamiento de la balanza fuera de la localidad, entre otras cuestiones.

