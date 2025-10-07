Ruta 51: Un auto se prendió fuego tras un choque frontal y hay cuatro heridos

7 octubre, 2025

El hecho, según lo informado por el medio Apepe, ocurrió en la mañana de este martes a la altura del kilómetro 721. Allí chocaron una Meriva y un Ford Falcon.

El primer vehículo se incendió producto del impacto. Las tres personas que iban en la Meriva, oriundas de Pringles, fueron retiradas por camioneros antes que se prenda fuego el vehículo.

El conductor del Falcon, sufrió politraumatismos y fue trasladado al Hospital Penna.

Trabajó personal de Defensa Civil, Bomberos Cabildo, ambulancias, Policía y Vialidad.

FUENTE: APEPE

