Ruta del Trigo: Lanzan programa que revaloriza al cereal emblema del distrito (audio)

Este sábado, dentro de la programación y en el predio de la Fiesta Provincial del Trigo, se presentó el programa La Ruta del Trigo, en el que se dieron a conocer las características que se esperan lograr con el mismo, a través de una idea surgida desde la dirección de Turismo municipal y otras áreas municipales, junto a la Chacra de Barrow.

A través de diferentes áreas se coordinan diferentes acciones, dada la importancia del cereal en la región, en Tres Arroyos, un lugar emblemático, por lo que se decidió poner en valor al cereal que identifica al distrito en cabeza del programa, donde se puedan desarrollar un trabajo en conjunto, participativo y de colaboración como el trigo como emblema, integrando también al sector turístico, comercial, educativo, institucional para dar el punto de partida en el mucho camino a recorrer”.

Fue la directora de Turismo, Carolina Goicochea, quien explicó los lineamientos técnicos, y dijo que la idea “surgió en una reunión en la oficina, y se puso manos a la obra porque ayuda a reforzar la identidad triguera que tiene nuestro distrito”, dijo.

“Todo necesita colaboración con los distintos sectores, por lo que se planteó cómo llevarlo adelante, ya que no tenemos todas las respuestas, por lo que pensamos cómo podemos intervenir y convertir en realidades el programa, una herramienta que permitirá planificar, articular y definir el camino de lo que será la ruta turística, que involucra distintos atractivos, establecimientos productivos, industrias, comercio, gastronomía y cuestiones que tienen que ver con el patrimonio, con lo paisajístico, y convertirlo en producto turístico”, afirmó.

“Iremos programando durante todo el año lo que tiene que ver a veces más con lo recreativo, con lo educativo, con lo científico, con una receta que permita acercarnos a la ruta del trigo, que será la implementación final de este programa”, sostuvo.

“De a poco desgranando el patrimonio apuntaremos al desarrollo local, que tiene que ver con la articulación público privada y el trabajo que se hará desde la comuna a través de la dirección de productividad, el CRESTA, con la razón de tener una base transversal de este programa, articulando con emprendedores, industria, comercio, los establecimientos educativos”, expresó.

