S.F.Bellocq: Llega “La Muni en tu Localidad”
Este miércoles 20 de agosto, desde la Municipalidad se informa que estarán presentes en San Francisco de Bellocq, en la Plaza Armada Argentina, de 11:00 a 13:00 horas, con el programa “La Muni en tu Localidad”.
Durante la jornada, los vecinos podrán acercarse para realizar trámites, consultas y acceder a distintos servicios municipales, con la presencia de funcionarios de todas las áreas que estarán atendiendo de manera directa.
La propuesta incluye: centro de reclamos y sugerencias, posta de vacunación, adhesión a telemedicina, asesoramiento sobre bien de familia y escritura social, adhesión a boleta digital, vacunación y entrega de antiparasitarios, validación de identidad en Mi Argentina y más servicios para la comunidad.
Se invita a todos los vecinos de Bellocq a participar de esta iniciativa.
Aclaración: en caso de lluvia, se realizará en el salón del Club Recreativo Echegoyen. Se informará por las redes oficiales del municipio.