S.F.Bellocq: Llega “La Muni en tu Localidad”

19 agosto, 2025 0

Este miércoles 20 de agosto, desde la Municipalidad se informa que estarán presentes en San Francisco de Bellocq, en la Plaza Armada Argentina, de 11:00 a 13:00 horas, con el programa “La Muni en tu Localidad”.

Durante la jornada, los vecinos podrán acercarse para realizar trámites, consultas y acceder a distintos servicios municipales, con la presencia de funcionarios de todas las áreas que estarán atendiendo de manera directa.

La propuesta incluye: centro de reclamos y sugerencias, posta de vacunación, adhesión a telemedicina, asesoramiento sobre bien de familia y escritura social, adhesión a boleta digital, vacunación y entrega de antiparasitarios, validación de identidad en Mi Argentina y más servicios para la comunidad.

Se invita a todos los vecinos de Bellocq a participar de esta iniciativa.

Aclaración: en caso de lluvia, se realizará en el salón del Club Recreativo Echegoyen. Se informará por las redes oficiales del municipio.

