Saaby: “la falta de autorización nos impide prestar el servicio a los afiliados de PAMI e IOMA”

8 marzo, 2023

La médica cardióloga Noelia Saaby integra el servicio de Hemodinamia de la Clínica Hispano, y reiteró el pedido que realizaran desde la institución para que autoricen la posibilidad de brindar el servicio a los afiliados de PAMI e IOMA, ya que los mismos deben ser derivados a Bahía Blanca, para poder atenderlos, tema que fue reflejado en una conferencia de prensa brindada días pasados.

“Cumplimos un año y este trámite se había iniciado hace un tiempo y ahora nos complica no brindar el servicio a los afiliados de PAMI y IOMA; hace poco llegamos a los cien procedimientos y contando con estas obras sociales el número se incrementaría”, afirmó.

Se han cumplimentado un montón de cosas que se han solicitado, pero nunca llegamos a la respuesta final para poder contar con ese servicio, por lo que aprovechamos esa conferencia con los medios, para plantear esa situación, porque como médicos se nos vuelve engorroso no poder tratarlos con la misma urgencia que a otros pacientes, y tenemos que organizar el traslado a 200 kilómetros”, especificó, justificando el reclamo ante las autoridades encargadas de autorizar las prácticas en Tres Arroyos.

“La patología vascular es una de las más prevalentes, y después de la pandemia se incrementó porque no se pudieron hacer las consultas necesarias y ahora se ha normalizado, pero hay que saber que es una patología prevalente en la comunidad; el COVID hizo que progresaran esas enfermedades o se complicaran con el virus; al principio nadie sabía nada pero íbamos recibiendo informes de que se iban a producir”, dijo

“El 25 % de las consultas de pacientes fueron urgencias que en su mayoría se colocan stents y en lo programado si el paciente tiene una patología que se puede resolver con stents se han colocado acá”, relató la profesional médica, quien además indicó: “soy oriunda de Tres Arroyos, mi familia vive acá, y luego de completar mi formación en La Plata, me contacté para poder trabajar acá”.

