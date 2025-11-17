Saavedra: “ser concejal es un desafío por la confianza que me dio la gente” (video)

17 noviembre, 2025 0

María Saavedra, concejal electa por el Movimiento Vecinal, adelantó la tarea que encarará al asumir su banca en diciembre.

En los estudios de LU 24, afirmó: “estuve trabajando mucho con mis compañeros, con proyectos que están desde hace un tiempo y también conocer las comisiones, y yo trataré de participar luego de elegir quien será el presidente; nos juntamos con todos los bloques”.

“Tenemos la responsabilidad de bajar las necesidades luego de escuchar a los vecinos y en función de eso crear los distintos proyectos, uno a veces viene con muchas ganas y muchas ideas, elaborarlos, formarlos y buscar el consenso para que lo aprueben”, relató.

Sobre la tarea política para poder llevar a otro nivel al vecinalismo luego de la derrota en 2023, Saavedra dijo que “estamos trabajando para incorporar nuevas caras para poder seguir formando el gran equipo que fuimos siempre; el origen del vecinalismo es pensar por los vecinos de Tres Arroyos, y hay que entender, aprender de los errores”.

“Cumplimos el objetivo de llegar a una banca y ahora que estoy más empapada, metiéndome en el Concejo es todo un desafío, más que el que tengo como empresaria, como mamá, porque la sociedad ha confiado en mí, estoy viendo muchos mensajes en redes pidiéndome mi opinión, por lo que es una gran responsabilidad para ver qué más le podemos ofrecer a los vecinos”, expresó.

Sostuvo que no quiere ser intendente, “hoy me toca ser concejal y no pienso en ello, creo que le faltaría el respeto a la gente”.

“Creo que la mujer muchas veces es subvaluada, que es menos capaz, pero creo que las mujeres que integran las comisiones tienen una mirada muy interesante, creo que hoy tenemos la ventaja de ser más escuchadas y la gente acompaña a las mujeres, yo lideré la lista y me fue muy bien”, dijo.

“Voy a representar a cada vecino que me brindó su compañía y a quienes no lo hicieron, acá estoy, estoy visible en las redes”, finalizó.

