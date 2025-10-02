Sábado y Domingo: Expo Art en La Estación

Rotary Club Tres Arroyos Horizonte invita a toda la comunidad a visitar la 4º edición de la Expo Art a beneficio del Centro de Día “Caminemos Juntos” que se llevará a cabo el sábado 4 y domingo 5 de Octubre de 2025 en el Centro Cultural La Estación.

La apertura se realizará el sábado 4 a las 11:00, funcionando hasta las 21:00.

El domingo la misma se desarrollará de 11:00 a 20:00.

Además de poder recorrer los 21 puestos de artesanos se podrá disfrutar de varios espectáculos, así como también el día domingo está previsto un desfile de modas de “Hechizadas”.

La entrada es libre y gratuita, pudiendo llevar solo un alimento no perecedero.

