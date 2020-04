¿Sabés por qué se llama así tu calle? Podés escribirlo y participar de un sorteo

16 abril, 2020 Leido: 58



Con el título “El nombre de tu calle”, la Biblioteca Sarmiento ha organizado una propuesta no competitiva, para la que convoca a alumnos de escuelas primarias a remitir al mail: [email protected] la historia del nombre su calle.



¿Siempre se llamó así? ¿Por qué se llama así ahora? ¿Hubo algún sitio histórico en tu calle? ¿Qué árboles tiene? En este sentido, Marina Villanueva, de la comisión de este histórico espacio de la cultura local, valoró la posibilidad de que los chicos investiguen quiénes dieron nombre a sus calles, “no a la manera de un concurso sino participativo, y entre los que escriban se va a sortear una orden de compra en la Librería Carabelas, como un regalo que le hacen los chicos de primaria a la ciudad el 24 de abril”.

Además de la breve reseña de no más de 30 renglones se deberá insertar nombre, apellido, DNI y grado y escuela en la que se cursa. El plazo para la presentación vence el 24 de abril de 2020. El premio será entregado cuando las circunstancias así lo permitan.

En tanto, según contó Villanueva, “el bibliotecario Javier Di Fonzo convocó, también desde la Biblioteca, a que la gente cree relatos a partir de los lomos de los libros”.

Finalmente, reflexionó acerca de las dificultades para sostener el Teatro Municipal, cerrado por la cuarentena. “Estamos pensando en hacer stand up nosotros mismos, los de la comisión, y que la gente colabore para que podamos pagar los gastos, porque tenemos muchas salidas y ninguna entrada. Pero hay que darle para adelante”.

Volver