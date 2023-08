Sabina Sánchez: “Es importante acordarse de cortar boleta para votar al Vecinalismo”

“En todas las elecciones nos pasa por confusiones o error en el voto, ya que adjuntan la boleta del MV junto a las de otras líneas políticas, vemos que la intención está, pero vemos que sucede eso al momento del escrutinio”, dijo a LU 24 Sabina Sánchez, colaboradora en la campaña de la Dra. Claudia Cittadino y recomendó a los votantes “colocar primero la boleta vecinalista en el sobre, y luego elegir el resto de las categorías de acuerdo a la preferencia de otras fuerzas políticas: la boleta completa tiene siete cuerpos, por lo que tenemos que impulsar el corte del último tramo que es la elección local”.

“En el cuarto oscuro vamos a tener mucha cantidad de boletas, por lo que para no confundirnos, al momento de que uno vaya a votar sería bueno que lo haga con la boleta en el bolsillo, sin mostrarla; nosotros se lo explicamos a la gente en San Martín 525, el local de Claudia Cittadino, donde le entregamos la boleta”, sostuvo.

“Cittadino es una mujer que se compromete muchísimo con las temáticas que la interpelan, nunca tiene un no hacia la gente y colabora con lo que solicitan, es una mujer que tiene una amplia experiencia en la gestión municipal que acompañó muchísimo al intendente y estamos convencidos totalmente que ella tiene que ser la candidata”, explicó sobre las cualidades de quien lidera Compromiso Vecinal.

“Hemos demostrado que el Movimiento Vecinal es lo mejor para los tresarroyenses y eso se ve y se transmite, creo que está muy difícil más allá del cariño personal hacia mi papá, creo que deja la vara muy alta pero que la capacidad de trabajo tendrá que ser muy fuerte y ver si las otras fuerzas políticas puedan llegar a la gente de la misma manera”, manifestó.

“A mí me apasiona la política; en los últimos años la sociedad ha tenido que soportar momentos muy difíciles, atravesar la pandemia, con familias que han sido “rotas” por el COVID por lo que creo que tenemos que demostrarles a los ciudadanos que somos personas que podemos hacer política y que la política no es mala palabra”, agregó.

“El pueblo es soberano, elige sus representantes y tenemos que tener en cuenta eso; a mí me gustaría trabajar como lo hago todos los días; yo de hecho trabajo para Claudia y no he participado en ninguna lista, creo que el único objetivo es hacer para todos la vida un poco mejor”, expresó.

