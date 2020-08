Sabina Sánchez se recibió de abogada: “Papá está muy contento y muy sensible”

La hija del Jefe Comunal, Sabina Sánchez, se recibió de abogada el pasado jueves y en su día, dialogó con nuestra emisora. Destacó que la noticia movilizó a toda su familia. “Papá está muy contento y muy sensible”.



“Estoy feliz en este contexto que es muy raro. Terminó una etapa hermosa y comienza una nueva. En este contexto, mi plan era recibirme en marzo o abril. Estudie en la Universidad Nacional de La Plata y no sabían allí para donde disparar los directivos, ni cómo hacer para tomar exámenes virtuales, pero la Facultad de Derecho está desactualizada un poco. La preparación fue sobre la marcha y recién ahora, se abrieron las mesas y pude recibirme. Fue el jueves pasado”.

Consideró que lo más complicado fue la distancia. “Me vine hace dos años cuando terminé las cursadas y lo mejor fue las amigas, el aprendizaje y el crecimiento”.

Destacó que “la idea inicial era estudiar Ciencias Políticas. Siempre estuve involucrada en el Movimiento Vecinal además y en mi casa no se hablaba de otra cosa, así si bien no lo busco, no es algo que descarte la política en mi vida”.

En relación al Intendente Municipal, Carlos Sánchez, aseguró: “Papá está muy contento y muy sensible. Es un orgullo para toda la familia. Estamos todos movilizados y viendo como comienza esta nueva etapa”, comentó.

