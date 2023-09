Sabotajes: “Son averías hechas para que a simple vista no se vean”, afirman desde Fastnet (videos)

12 septiembre, 2023

José Molinari, gerente de Operaciones y Ventas de Fastnet, empresa de Coronel Suárez que denunció sabotajes en el tendido de su red de fibra óptica en la ciudad, explicó a LU 24 que “son averías hechas para que a simple vista no se vean”.

“En enero empezamos a desarrollar la red de fibra óptica en Tres Arroyos, es una obra grande que lleva mucho trabajo y, al principio, nos encontramos con un corte intencional de fibra, especialmente en los primeros tres meses y ahora se están reiterando. Hicimos las denuncias correspondientes, pero lo que más nos preocupa es que estos problemas son sabotajes, no es algo accidental”, afirmó.

“Realmente para producir estos sabotajes uno tiene que tener una escalera especial para subirse a los postes, conocimiento de trabajo en altura y tiene que decidir cuál cable cortar. Las únicas fibras que vemos cortadas son las nuestras y eso es grave”, remarcó.

Asimismo, explicó que “es una pérdida económica y de tiempo. Los cortes están hechos específicamente de forma parcial para que sea difícil detectarlos. Nosotros tenemos un aparato especial que nos dice dónde están, pero si no lo tuviésemos el retraso sería mucho mayor. De hecho, si no hubiésemos tenido estos inconvenientes, la red, que ya está operativa en gran parte de la ciudad, estaría concluida hace aproximadamente un mes”.

“La fibra, desgraciadamente, no se puede empalmar, por lo tanto cada corte que se efectúa hay que remplazar el tramo, eso conlleva una mano de obra especializada, tiempo y recursos económicos. Esto afecta el despliegue de la red y la preocupación de que se les corta el servicio a los clientes”, sostuvo.

“De las 16 ciudades en la que estamos, solamente nos había ocurrido una vez en Laprida. No tenemos sospechas, pero sabemos que no es una persona cualquiera y no queremos sacar conclusiones apresuradas”, añadió..

Las averías, perpetradas a lo largo del año, fueron en siete puntos: Laprida y José Manuel Estrada; Irigoyen y Quintana; French y Rocha; Gomila y French; Mar del Plata y Lavalle; Saavedra y 9 de Julio; y Pellegrini y Mitre.

Finalmente, Molinari dijo que “si la sociedad de Tres Arroyos ve algo sospechoso o quiere comentarnos alguna cosa que se sienta libre de venir a la oficina de Maipú 81 o comunicarse a los teléfonos 0800-333 3278 o un WhatsApp al 2926-520865 que será de gran ayuda”.

