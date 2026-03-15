Salida de transformador ocasionó prolongado corte de energía

15 marzo, 2026 3

Este domingo en horas del mediodía a raíz de un desperfecto ubicado en la Plaza Italia que motivó la salida de un transformador, un amplio sector lindero a la misma quedó sin suministro eléctrico.

De acuerdo con el informe brindado a LU 24, el ingeniero Sergio Sjelborg, desde el área técnica de CELTA, indicó que hubo que retirar el elemento dañado, luego proceder a su recambio para reestablecer la conexión respectiva, tras seis horas de trabajo.

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