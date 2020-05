Salidas: “no desaprovechemos esta oportunidad, si se hacen las cosas bien se podrán abrir otras puertas”

El director municipal de Deportes, Guillermo Orsili, resaltó por LU 24 que a partir de hoy la comunidad de Tres Arroyos tiene la posibilidad de demostrar la responsabilidad individual y la importancia que le da a la salud. Solicitó y recomendó cumplir con lo dispuesto por las autoridades para las salidas recreativas.

“Hay que recordar que nuestra comunidad sigue en cuarentena, con esta flexibilización tenemos la posibilidad de demostrar la responsabilidad que tenemos individualmente y demostrar lo que nos importa realmente la salud y el otro. La gente esta mañana ha salido en bicicleta, ha salido a caminar y por lo que veo respetando las medidas sanitarias, haciéndolo solo. A quienes entrenan en grupo les estamos pidiendo que lo hagan solos”, advirtió.

Aseguró en este sentido, que en las plazas “hemos dispuesto que a partir de las 10 los asistentes técnicos del área van a estar en puntos estratégicos, lugares que sabemos son de circulación de gente y el objetivo es concientizar con folletos, colaborar con quienes lo necesiten, que se entienda que son lugares de paso, no de juntarse a tomar mate”.

El funcionario agregó que “se sugiere una hora de salida, antes de salir lavarse la manos y al volver lo mismo, higienizar calzado y la ropa. Tratar de evitar las plazas si se sale con los chicos. Que ellos recorran otros espacios y explicarles por qué hacemos esto”, indicó.

“Entiendo que cada uno adaptara estas salidas a su rendimiento, es recreativo para el nene que anduviera en su bici con rueditas, para el deportista que está acostumbrado a entrenar o el adulto mayor a caminar y tomar aire después de tantos días. No desaprovechemos esta oportunidad, si todos hacen las cosas bien y no tenemos noticias negativas, esto permitirá abrir otras puertas. Respetemos todo lo que nos piden. No queremos imponer, sugerimos algunas cuestiones. No es una salida al supermercado, ni a comprar ropa”, alertó.

