Salieron del mar tres luces misteriosas en Claromecó

14 marzo, 2020 Leido: 899

Un audio y dos fotografías enviadas a LU 24 dan cuenta que al igual que lo sucedido este viernes por la noche en Tres Arroyos, donde vecinos indicaron haber visto luces en el cielo, en momentos que la tormenta pasaba por la ciudad, en Claromecó se reiteró esta situación, aunque días atrás.



“Hola Marcela como estas, viste que cosa rara eso, estábamos charlando con una amiga que està en Claromecó en una charla común, ella vive ahí, y me dice que fuera para alla que estaba bárbaro el día y me manda unas fotos y cuando las abro, veo esas luces y le pregunte “es el flash o pusiste algo delante del flash, me dijo que no.No lo podíamos creer”, dice una voz de un hombre que relata el hecho, quien asimismo indica que subieron fotos a una red social y que los llamaron a él y su amiga, “de todos lados, hasta de República Dominicana”. Dice la grabación de Whatsapp.

Volver