Salieron las “negras” y Leandro Gago lidera la ganchera

8 febrero, 2026 44

Leandro Gago, de Tres Arroyos y con una corvina negra de 2,853 kg. es el nuevo líder de la 64ª edición de Las 24 horas de la Corvina Negra. Pescó la pieza en la zona de “La Zaranda”, a la hora 1.26 de este domingo.

El pique se incrementó durante la noche/madrugada, y posiciona a Gago en el primer lugar, completando el podio Fabián Espíndola, de Bahía Blanca, con otra “negra” de 2,561 kg. Logró el pique también en “La Zaranda”, a las 0:10. El tercer lugar es para el juarense Martín Fauret, con un peso de 2,486 kg, que sacó en el 2º salto y medio, a las 2:15.

Hasta el décimo lugar de la clasificación, son todas corvinas negras, algo que no sucedía desde hace mucho tiempo.

Paralelo de Corvina Rubia

El ganador del nuevo concurso a la “rubia” de mayor peso, es hasta el momento Sergio Quiroga, de Coronel Pringles, con una pieza lograda en el “Salto de Cristian” a las 3:15.

En variada

Otro tresarroyense, Juan Pablo Arballo con un chucho de 17,550 kg que sacó a las 0:30 en “Médano Blanco”, encabeza la ganchera del concurso a la variada de mayor peso. El segundo es el bahiense Luciano Bardetis que pescó este domingo, a las 8:10 un chucho de 5,310 kilos en el 2º Salto y se sube al podio la mejor dama clasificada, Celina Bayúgar, de Tres Arroyos, con el chucho de 3,910 logrado a las 20:00 del sábado en la zona del Arroyito.

Volver