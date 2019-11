Salim tras su última sesión como concejal: “nunca me voy a alejar del vecinalismo”

El concejal Guillermo Salim finaliza su paso por la función pública, tras cumplir un rol relevante a cargo del área de Producción municipal y dos períodos como concejal. De hecho, la de ayer fue su última sesión en la banca. En diálogo con LU 24, aseguró que “la experiencia de ingresar al sistema para alguien que no provenía de la función pública como yo ya es de por sí fuerte; siempre digo que lograr algo en el ámbito privado es más sencillo, hay miles de formas de hacerlo. En el sector público, lograr un cambio es más complejo, hay que buscar consensos, se dan trabas naturales y otras impuestas, y sin duda es mucho más difícil por lo que para mí fue un gran aprendizaje. Por mi formación como contador traje alguna experiencia en normativa pública, básicamente vinculada a los impuestos, que a su vez tienen una dinámica cambiante, por eso desde lo personal y profesional me atrapó bastante la tarea de generar normas, compararlas, buscar cómo se habían hecho las cosas en otros municipios, eso en el ámbito legislativo, y al mismo tiempo fue muy distinta pero muy enriquecedora también la tarea en el Ejecutivo, donde uno está siempre en la trinchera y expuesto a problemas con recursos que no suelen ser suficientes”, sostuvo.

“Estos 8 años en el Concejo fueron muy cambiantes, y los últimos dos me costaron más, porque todo lo que ocurre en la esfera política para alguien que se toma todo muy a pecho como yo, tiene su repercusión en lo personal”, admitió Salim. No obstante, aseguró que “en la política no hay imprescindibles ni personas más importantes que otras; yo he tomado muchos temas muy en serio, estudiándolos y trabajando sobre ellos, y de alguna manera eso me dio más experiencia sobre ellos por lo que he recibido consultas tanto de compañeros como de concejales de otras fuerzas. Por eso no tengo intenciones de alejarme del grupo, y mucho menos del vecinalismo”.