Salim y el rechazo a la Rendición de Cuentas: “No me sorprende esta actitud de la oposición, ya es más de lo mismo”

El presidente del bloque del Movimiento Vecinal, Guillermo Salim, habló con LU 24 luego del rechazo a la Rendición de Cuentas, que “estamos acostumbrados al rechazo de las cuentas solo por la oposición misma, pero en este caso debo diferenciar que no hubo argumentos que justificaran la negativa, el rechazo a Rendición de cuentas de la Administración Central fue por razones políticas, incluso lo manifestaron”.

“Si no aprobamos nada del Ejecutivo, va a ser muy difícil que los argentinos nos pongamos de acuerdo para resolver las cosas; no hemos tomado nota de ninguna cosa que haya que modificar, que mejorar, que resolver, no hay argumentos de peso, me estoy preguntando porqué lo rechazaron porque son oposición, y a pocos meses de las elecciones no se le puede aprobar nada al vecinalismo, siento tristeza por las actitudes irresponsables del rechazo por el rechazo mismo, del Interbloque peronista y Cambiemos, en 2017 hubo déficit y lo rechazaron y ahora hubo superávit, y también lo rechazaron”, agregó.

“Para el bloque de Cambiemos los problemas son responsabilidad de Sánchez”

“Escuché que Cambiemos responsabilizó a la administración del Intendente por la administración de los recursos públicos, como si la política económica o la feroz devaluación que nos llevó a ser uno de los cinco países hiperinflacionarios del mundo fuera responsabilidad del intendente Sánchez”, dijo y citó como ejemplo que “el propio ministro de Salud dijo que tuvo que comprar la mitad de las vacunas preventivas de los jóvenes porque como hubo una devaluación tan grande la plata le alcanzó solo para la mitad, pero para el bloque de Cambiemos los problemas son responsabilidad de Sánchez”, relató.

“No encontré un argumento para entrar en debate”

“No encontré un argumento de peso que mereciera entrar en el debate, encontré una gran cantidad de errores, como por ejemplo que Espeluse se refirió a deudas municipales por las tasas que restan cobrar, eso no es una deuda del municipio, es un crédito porque es la gente la que le debe al municipio es un error básico contable”, expresó.

“Hablaron que el Ente Descentralizado Vial tiene una maquinaria obsoleta, porque están pasadas en la cantidad de horas; nosotros hablamos periódicamente con la Comisión Vial, con sus integrantes , incluso han venido muchos intendentes entre ellos de Cambiemos para ver las máquinas y el estado en que las tienen, y Espeluse dice que no pueden prestar el servicio, me parece que no merece ni respuesta”, especificó Salim, y sostuvo que “ todo el tiempo hablamos con los productores, que están muy conformes con el servicio y el estado de la maquinaria vial”

“Se mencionaron fondos sub ejecutados, y lo que no es cierto que se haya sub ejecutado el Presupuesto Participativo, hoy a la mañana vinieron a consultar porque estaban un poco confundidos, les dijimos en que se había gastado, obra por obra, barrio por barrio, creo que forma parte de que “algo hay que decir”, no creo que tenga argumentos sólidos”, dijo.

“Es la octava rendición y ninguna de las ocho fue aprobada por la oposición”

“Es la octava rendición de cuentas que me toca defender desde el oficialismo, y ninguna de las ocho la aprobó la oposición, nunca la aprobaron, este año, creo que fue uno de los más difíciles para la administración pública nacional, provincial y municipal, para todos nosotros, y fue 2018 un año en que logramos cerrar las cuentas, en un momento donde la tormenta fue muy complicada y hubo gente que estuvo a la altura de las circunstancias, se tomaron muchas decisiones por el contexto tan difícil y cambiante y el resultado fue ese: superávit, endeudamiento cero y el rechazo de la oposición”, concluyó.

