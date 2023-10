Salta: un femicida se equivocó de víctima y mató a otra mujer

21 octubre, 2023

Un hombre habría tenido la intención de asesinar a la hija de su ex pareja en Orán y se encuentra prófugo. El homicida mató a puñaladas a una mujer de 26 años en Orán, Salta, y es acusado de homicidio agravado por el género.

El hombre de 53 años, luego de amenazar a su ex pareja, una mujer de 43, de que iba a matar a su hija, una joven de 20 años, asesinó a una ciudadana boliviana que había ingresado al país ese mismo día.

Morir por error en Salta

Fuentes judiciales indicaron a El Tribuno que el femicida se equivocó de víctima: “había cierta similitud en la fisonomía de la mujer ultimada y la joven”. La ex pareja fue quien dio aviso a la policía para advertir que había recibido un llamado de su ex, quien la amenazó. Se encontraba en el comedor Los Lapachos, junto a su hija de 20 años y unas amigas.

Al cabo de algunos minutos el hombre llegó al lugar con un cuchillo, realizó varios cortes a las ruedas de unas motos que estaban estacionadas. El dueño del comedor salió y comenzó a correr al acusado. La policía aconsejó a las mujeres trasladarse hasta la Comisaría 2°.

Mientras la ex pareja iba a la dependencia policial de forma peatonal, su hija también caminaba hasta una vivienda ubicada en el barrio Azucarero de Orán. El hombre la habría seguido y habría confundido a otra joven, identificada como Alejandra Condorí Rodríguez, a quien mató de una puñalada en el pecho en la intersección de calles Los Andes y French, del barrio Estación en Orán.

El hombre se dio a la fuga y es buscado intensamente. Intervino la Fiscalía Penal de Graves Atentados contra las Personas de esa ciudad y pasará a manos de la Fiscalía Especializada en Femicidios, a cargo de la doctora Mónica Poma.

Volver