* Escribe Omar Eduardo Alonso

¿Cuál fue el origen del denominado “rock nacional”?

No hay un acuerdo total al respecto pero sin dudas es un tema que apasiona a no pocos especialistas en cuestiones de la música.

En particular la cuestión cobra una dimensión especial en tanto que involucra a un vecino de Tres Arroyos que además tuvo su paso por el programa Esto es Historia el 27 de octubre de 2018.



El abordaje surge de un estudio que realiza un joven periodista para la edición de un libro sobre los orígenes del rock nacional.

Se trata de Víctor Tapia, de 25 años, que cursa estudios en la carrera de comunicación social en la Universidad de Buenos Aires y que vive en Villa del Parque (foto en estudio).

Colabora en la revista cultural on line “Universo Epígrafe” y en diversos programas radiales como “Ortega y casete”; “Atmósfera pesada”; “Ojo de cemento”, y otros.

Este inquieto historiador considera que los orígenes del rock nacional se ubican por lo menos una docena de años antes que lo historiado hasta el momento, aplicando un criterio federal en su búsqueda.

De alguna manera lo que asegura Tapia choca con la iniciativa que pretende declarar a Rosario como la capital del rock nacional por la edición allí del primer disco en castellano ciento por ciento beat. La grabación fue realizada por el grupo “Los Gatos Salvajes”.

Pero según lo considerado por Víctor Tapia los verdaderos iniciadores fueron “Los Cometas”, un grupo musical nacido y desarrollado en el área metropolitana y que tuvo participaciones internacionales diversas.

Y uno de sus integrantes fue el señor Romano Sorrentino (foto en estudio), nacido en Milán en 1936 pero que llega con su familia a la Argentina en 1948. Con los años se trasladaría a Tres Arroyos y formaría su propia familia (foto).

En su investigación histórica logró entrevistar a uno de aquellos integrantes Eloy Jaime Guinart, conocido por su apodo de Quique. Fue el pianista del conjunto, mientras que Sorrentino era el baterista y bailaba tap, lo que se conocía como zapateo americano.

Los Cometas

Fue un conjunto estadounidense de gran proyección junto con Bill Haley y por su imagen y semejanza se crearon grupos con ese nombre que se multiplicaron en varios lugares de nuestro país.

Haley estuvo en la Argentina y se encontró con Los Cometas nativos que se diferenciaban claramente de otras orquestas de la época orientadas al jazz.

Instalado ya en Tres Arroyos, Romano Sorrentino se conectó con varios músicos de la banda scout, y se formó el grupo Los Cometas del Sud, que tuviera presencia frecuente en bailes y especialmente en la vieja confitería El Munich.

Lo integraban J. Di Salvi, que era cerrajero; Oscar Blanco, que actuaba en el Banco Río; Roberto Brito, vinculado a Claromecó y Carlos Attem.

Años después, tras su desaparición, se daría paso a Los Rítmicos, integrado por el mismo Sorrentino, además de Suárez, Pizarro, Blanco y Sangermano.

Un Romano en Tres Arroyos

En la entrevista de Esto es Historia referida más arriba, Sorrentino recordó que su padre era químico; que trabajó en aleaciones especiales para el Ministerio de Marina una vez llegado al país. Posteriormente lo haría en Fabricaciones Militares donde conoció al ingeniero Horacio Risso, nativo de Tres Arroyos.

Este lo interesó en la puesta en marcha de una acería en nuestra ciudad. Nacería Acería del Sur que funcionó entre 1959 y 1981, reactivada en 1985 sobrevivió hasta 1991.

Romano había estudiado en el Colegio Don Bosco, en San Isidro y se especializaría como modelista.

Trabajó en EIMA, en la mencionada Acería y también en la Metalúrgica Tandil.

En la mencionada entrevista recordó que tuvo antecedentes musicales en su abuelo y padre, que tocaban tambor y clarinete respectivamente.

Tapia

Víctor Tapia, de cuya mano pudimos recuperar esta parte de una historia contada de manera secundaria en la entrevista radial de años atrás, también accedió las declaraciones efectuadas en Esto es Historia para complementar sus datos de historia musical.

También nos facilitó algunas fotos cedidas por Quique Guinart y la cantante Nelly Dors, considerada esta la primera mujer del rock argentino. Se trata de imágenes recuperadas por Paula Carrió y Lisa Mena, quienes colaboran en la realización del libro que se gesta (fotos).

Añado dos fotografías tomadas en octubre de 2018 en ocasión de la presencia en aquel programa sabatino. Romano Sorrentino en estudio y una imagen familiar como se consigna más arriba.

