Salto de calidad para la salud pública: nuevo tomógrafo al Centro Municipal de Salud

4 septiembre, 2025 0

La gestión municipal que encabeza Pablo Garate continúa apostando fuerte al fortalecimiento del sistema de salud pública con decisiones concretas que mejoran la calidad de vida de todos los vecinos de Tres Arroyos.

Mediante un sistema de leasing aprobado por ordenanza, se destinarán 464 millones 914 mil pesos con 93 centavos para la adquisición de un tomógrafo Canon Aquilion Serve, un equipo de última generación que reemplazará al actual, ya en el final de su vida útil.

Este nuevo tomógrafo permitirá obtener imágenes con mayor número de cortes, brindando diagnósticos más precisos, detallados y sensibles. El resultado: tratamientos más oportunos, con mejores perspectivas para cada paciente.

Esta inversión es posible gracias al trabajo conjunto y constante del equipo de salud del municipio, que viene realizando un enorme esfuerzo por mejorar cada día, y al acompañamiento de la Comisión de Amigos del Hospital, un actor clave que apoya, colabora y fortalece el crecimiento del sistema de salud local.

“La incorporación de este tomógrafo es una muestra más de que no gestionamos pensando solo en el presente, sino también en el futuro. Esta tecnología va a trascender gestiones. Invertimos con una mirada de largo plazo, porque cuidar la salud es cuidar el futuro”, expresó el intendente Pablo Garate.

Con esta incorporación, el Centro Municipal de Salud da un paso firme hacia una medicina más moderna, eficiente y cercana a las personas. Porque para esta gestión, la salud no es un gasto: es una prioridad.

