Salud mental en pandemia

Todos los 10 de octubre se conmemora el Día de la Salud Mental para fortalecer la toma de conciencia sobre la misma, la importancia que esta tiene en la salud integral y que el cuidado de la salud mental es fundamental, ya que “no hay salud sin salud mental”, según indica la licenciada Daiana Tenaglia, jefa del servicio de Salud Mental del Hospital Pirovano de Tres Arroyos.

En este sentido, la Federación Mundial para la Salud Mental y la Organización Mundial de la Salud, destinan este día a fortalecer las campañas y transmitir su importancia, siempre sobre un lema en particular. Este año el eje central es la importancia que tiene la generación de políticas públicas con su respectivo financiamiento para que los servicios de salud lleguen a quienes los necesitan. Si bien desde la Organización Mundial de la Salud se propone la ampliación de los presupuestos que se destinan a estas áreas, nuestro distrito tiene una amplia cobertura, ya que además se realiza la atención a pacientes de otros distritos.

Este 10 de octubre nos encuentra con una situación excepcional, en la que una pandemia modifico nuestros modos de vida (esto es algo que irrumpe de modo totalmente inesperado) que obliga a ocuparnos de algunos aspectos no tan tenidos en cuenta en la vida cotidiana hasta este momento en que se necesita mitigar los efectos negativos de este impacto, por lo cual desde el Centro Municipal de Salud se realizan las siguientes recomendaciones:

El mantener el distanciamiento físico, no implica mantener el distanciamiento social, por el contrario nuestra capacidad de comunicarnos resulta un elemento favorecedor de la promoción de la Salud Mental en estos momentos.

Es muy importante tener en cuenta que muchas de las reacciones que solemos experimentar son comprensibles y no necesariamente patológicas. Nuestro estado de hiper alerta en ocasiones nos “juega malas pasadas”, aparece la ansiedad, los episodios de tristeza, la fatiga, etc.

Como todos somos damnificados, se trata de tramitar el estrés reorganizando la vida psíquica y de relación para poder seguir adelante, (y no necesariamente) al estado anterior. Es intentar encontrar formas de expresar el padecimiento, con un acompañamiento que posibilite expresarnos, de diversas maneras y según la preferencia de cada uno.

¿Qué hacemos?

Explorar y establecer horarios de: despertarse, alimentarse, recrearse y de dormir. También es fundamental reorganizar las existentes o generar nuevas rutinas. Cuidar la dieta y la calidad de los alimentos. No automedicarse

Cuidar el consumo de la información. Regular lo que se consume en cuanto a calidad y al tiempo de exposición.

Respetar los tiempos para el esparcimiento. Realizar rutinas de ejercicios en casa o de manera individual con todas las medidas de prevención. Mantener el contacto con la naturaleza y la luz solar.

Mantener de forma virtual las redes de contención emocional con familiares, afectos, amigos. Implementar estrategias para calmar la ansiedad: ejercitar la respiración, meditar, pintar mándalas, hacer movimientos lentos con el cuerpo, escuchar música, por mencionar algunos ejemplos.

Ser considerado con uno mismo y con sus estados emocionales teniendo en cuenta que estos mismos efectos de la pandemia le ocurren a los demás, por lo tanto ser tolerante con los demás, es la mejor herramienta. Tener en cuenta que la pandemia altero la previsibilidad que necesitamos somos seres sociales y esto produce distintos efectos en las personas.

Es importante hablar con los niños sobre el coronavirus, medidas de prevención; sobre las emociones y comportamientos.

Si vive en espacios reducidos no los sobreexija con tareas y converse en familia sobre la responsabilidad individual en el cumplimiento de las medidas preventivas.

Si se siente muy nervioso, triste, ansioso en demasía busque ayuda profesional, siempre con la finalidad de encontrar modos constructivos de manejar la pandemia.

