Salud mental: plantean la necesidad de regular y controlar residencias

Tras la presentación de un proyecto por parte del bloque de Juntos por el Cambio, la Comisión de Acción Social y Salud del Concejo Deliberante trató el tema de la eventual adhesión a un protocolo de intervención en distintos aspectos relacionados con la salud mental, poniendo énfasis sobre todo en la externación y la cuestión habitacional. En este sentido, Mercedes Moreno (que preside la comisión) advirtió que “se vienen planteando estos temas desde hace mucho tiempo, incluso en otros municipios se han ido resolviendo a través de distintos dispositivos, pero aquí está costando mucho poner en marcha los dispositivos que hacen falta para los pacientes de salud mental”.



“El proyecto plantea la adhesión a un protocolo que no es obligatorio, y que está orientado a promover la inserción del paciente en su comunidad, su desinstitucionalización. Pero en Tres Arroyos no hay lugares donde estas personas puedan vivir con el apoyo necesario por parte de acompañantes terapéuticas, cuidadores domiciliarios y distintas figuras que la ley contempla. Esto no está funcionando aquí, por eso estamos convocando a la Mesa de Salud mental a la primera comisión de agosto para trabajar con ellos este tema”, finalizó Moreno.