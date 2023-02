Salud: recomendaciones para evitar lesiones durante el certamen pesquero (video)

Desde los equipos de salud de las localidades de Claromecó, Reta y Orense recomiendan a la comunidad los siguientes cuidados a la hora de participar del evento pesquero que organiza el Club Cazadores.

Recomendaciones generales para evitar accidentes:

– Zona de pesca: Pescar siempre en lugares autorizados. Nunca en zona de baño.

– Anzuelos: Manipular los anzuelos con cuidado cuando se colocan las carnadas o cuando se remueven de los peces. Fijarse donde pisar, pueden quedar expuestos anzuelos u otros elementos que produzcan pinchazos y/o cortes.

– Protegerse del sol. Con protector solar superior 30 en todas las zonas expuestas del cuerpo, anteojos de sol con filtro UV, gorra y ropa clara. Es conveniente usar chaleco salvavidas, al igual que los acompañantes y ropa térmica durante la noche.

– Protegerse los ojos. Los lentes, además de proteger del sol, también protegen los ojos de los anzuelos. Si son polarizados, además se pueden ver los peces y objetos bajo la superficie del agua.

– Usar zapatos. Sin importar si está en la orilla, caminando en el agua, siempre es aconsejable usar algún tipo de zapatos. Estos te protegen de cualquier objeto punzo cortante que pudiera haber, como anzuelos, cristales, piedras filosas, etc.

– Mantener tu distancia de otros pescadores. Para evitar accidentes en los lanzamientos de anzuelo. Mantener una distancia segura para hacer tu lanzamiento.

– Seguir las indicaciones de los guardavidas. Chequear con frecuencia las banderas y sugerencias de las autoridades de playa y los controles afectados al concurso.

– No avanzar hacia el mar. Ser cuidadoso en zonas profundas y en los lugares rocosos, en algunos es difícil hacer pie.

– Respetar el medio ambiente. Llevar los residuos a los recipientes instalados para tal fin.

– No pescar con lluvias intensas. Resulta imperioso no hacerlo cuando las tormentas son eléctricas; Se recuerda que las cañas actúan como pararrayos, atrayendo las descargas.

– Botiquín de primeros auxilios. Como en cualquier actividad al aire libre, siempre es aconsejable llevar un botiquín de primeros auxilios que contenga vendas, alcohol, algodón, bajalengua, gasas, alicate, Pervinox, platsul y agua oxigenada.

– Mantenerse hidratado. A toda hora y con agua segura. Evitar las bebidas azucaradas y no consumir bebidas alcohólicas.

– Al regresar. Respetar las indicaciones del operativo de tránsito, reducir la velocidad. Mantener la calma. Utilizar siempre cinturón de seguridad y no ir por ningún motivo en la caja o zonas descubiertas del vehículo.

Teléfonos de emergencias: 107- Claromecó; tel. 2983-463080 – Reta: 2983-601111 – Orense: 2983-648662

