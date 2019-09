Saludamos a Alicia Besse en su día: “Antes había más comunicación con los padres y con los chicos”

A sus 91 años, saludamos a una docente de la ciudad muy recordada por sus ex alumnos: Alicia Besse, quien aseguró esta mañana a nuestra emisora: “Antes había más comunicación con los padres y con los chicos”.



Jubilada hace 40 años, recordó su trayectoria como maestra en el Distrito: “Me recibí en el año 46’. Me adoraban y me siguen adorando hoy mis alumnos, asique estoy muy emocionada. Estuve en la Escuela N° 14, en la N° 27, en la N° 22 de San Francisco de Bellocq, en la N° 20, en la N° 15 y me nombraron en la N° 4”.

Sobre la educación actual, consideró que “ahora ha cambiado todo. Cambiaron los chicos, los maestros, los padres. Antes había más comunicación también con los padres y con los alumnos, pero yo siempre me llevé bien. Ahora con la computadora, los celulares y tanta tecnología, todo es diferente”, reflexionó.